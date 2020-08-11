***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/08/2020Karar Sayısı2020/15Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.'nin, 01.01.2020–30.06.2020 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait Konsolide Finansal Raporu ilebağımsız denetim kuruluşunun sınırlı denetiminden geçmiş , 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde -Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, -Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirketin aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketin işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur. Uğur Tevfik Doğan Salih Ertör Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi A. Serdar Seylam Sait Özkan Gökdemir Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İcra Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868213BIST