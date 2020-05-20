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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

20.05.2020 23:53
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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un, 20 Mayıs 2020 tarihli (bugün) toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
İCRA KURULU
Adı Soyadı
Görevi

Abdurrahman Serdar Seylam Başkan
Sait Özkan Gökdemir Üye
İsmail Yıldırım Üye
Mehmet Emin Akar Üye
Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Adı Soyadı
Görevi

Uğur Tevfik Doğan                   Başkan
Salih Ertör Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Adı Soyadı
Görevi

Uğur Tevfik Doğan                 
Başkan
Salih Ertör
Üye
Burça Canbaz Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 
Adı Soyadı
Görevi

Salih Ertör
Başkan
Uğur Tevfik Doğan                   Üye
Ahmet Toksoy Üye
Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine karar vermiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846120


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