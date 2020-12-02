***CELHA* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 09:10
***CELHA******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 01.12.2020 tarihli toplantısında Sermayesine %70,41 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 01.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 16.500.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 41.500.000.,-Türk Lirası'na artırılmasında yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına, Sermaye artırımında kullanılmayan tüm yeni pay alma haklarının, "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında Ortaklığımızca kullanılmasının taahhüt edilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890886
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
0
En Düşük
0
18:057,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8477
En Düşük
7,8120
18:059,4432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4765
En Düşük
9,4188
18:05456,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,67
|Açılış
|: 456,25
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
457,72
En Düşük
454,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|PAMEL
|25,66
|1.081.475
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8142
|7,8212
|% -0,13
|
|Euro
|9,4314
|9,4409
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,4803
|10,5329
|% 0,01
|
|Frank
|2,0829
|2,0933
|% 0,07
|
|Riyal
|456,7570
|456,8650
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,48
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,10
|47,10
|-0,32
|