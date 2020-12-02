***CELHA* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CELHA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 01.12.2020 tarihli toplantısında Sermayesine %70,41 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin 01.12.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 16.500.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 41.500.000.,-Türk Lirası'na artırılmasında yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına, Sermaye artırımında kullanılmayan tüm yeni pay alma haklarının, "Satınalma Taahhütnamesi" kapsamında Ortaklığımızca kullanılmasının taahhüt edilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890886BIST