***CELHA* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2020 18:11
***CELHA******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. hisselerinde 29.09.2020 (bugün) tarihinde, 12,55 - 12,74 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,59 TL) 152.105 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. sermayesindeki payımız 29.09.2020 (bugün) tarihi itibariyle %71,47 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/09/2020 152.105 152.105 11.943.841,03 11.791.736,03 % 72,39 % 72,39 % 71,47 % 71,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877281
BIST
18:051.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
18:057,8391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
18:059,2080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1039
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
18:05477,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,03
|Açılış
|: 477,29
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,56
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,88
|6.443.427
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|657.030
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|1.123.053
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.742.401
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.306.160
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|BMELK
|9,27
|3.474.638
|% -10,00
|
|METUR
|8,57
|13.314.527
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|6.301.515
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.398.408
|% -9,96
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 6,59
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% -5,88
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 4,85
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% -1,29
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8335
|7,8391
|% 0,49
|
|Euro
|9,1914
|9,2080
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,0398
|10,0902
|% 0,54
|
|Frank
|8,4793
|8,5304
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0834
|2,0938
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|11,94
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,86
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,12
|
|B. Petrol
|40,96
|40,96
|-1,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:58OZRDN
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17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
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17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem