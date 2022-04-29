***CELHA* *GLCVY* *DITAS* *TEZOL* *PETUN* *EGEEN* *TURSG* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.04.2022 09:18
***CELHA******GLCVY******DITAS******TEZOL******PETUN******EGEEN******TURSG******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CELHA, DITAS, EGEEN, GLCVY, PETUN, PNSUT, TEZOL, TURSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,120771 TL Teorik Fiyat: 7,839 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DITAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0230769 TL Teorik Fiyat: 30,537 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EGEEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 48 TL Teorik Fiyat: 1762,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GLCVY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3111552 TL Teorik Fiyat: 12,719 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PETUN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,22 TL Teorik Fiyat: 24,9 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PNSUT.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,25 TL Teorik Fiyat: 25,07 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TEZOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,45 TL Teorik Fiyat: 16,38 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TURSG.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4564833 TL Teorik Fiyat: 5,434 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025348
BIST