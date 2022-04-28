***CELHA* *GLCVY* *DITAS* *TEZOL* *PETUN* *EGEEN* *TURSG* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.04.2022 16:55
***CELHA******GLCVY******DITAS******TEZOL******PETUN******EGEEN******TURSG******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CELHA, DITAS, EGEEN, TEZOL, GLCVY, PETUN, PNSUT, TURSG
29.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
CELIK HALAT CELHA 0,120771 0,1086939
DITAS DOGAN DITAS 0,0230769 0,0207692
EGE ENDUSTRI EGEEN 48 43,2
EUROPAP TEZOL KAGIT TEZOL 0,45 0,405
GELECEK VARLIK YONETIMI GLCVY 0,3111552 0,2800396
PINAR ET VE UN PETUN 1,22 1,098
PINAR SUT PNSUT 1,25 1,125
TURKIYE SIGORTA TURSG 0,4564833 0,4108349
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024843
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0545
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1163
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7178
En Düşük
15,5143
18:05905,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,07
|Açılış
|: 905,55
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8423
|14,8441
|% 0,37
|
|Euro
|15,6500
|15,6745
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,6246
|18,7180
|% 1,43
|
|Frank
|15,1998
|15,2914
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9464
|3,9662
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|2,63
|
|Altın Gr.
|905
|906
|5,07
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|-0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem