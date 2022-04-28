***CELHA* *GLCVY* *DITAS* *TEZOL* *PETUN* *EGEEN* *TURSG* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CELHA******GLCVY******DITAS******TEZOL******PETUN******EGEEN******TURSG******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CELHA, DITAS, EGEEN, TEZOL, GLCVY, PETUN, PNSUT, TURSG29.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaCELIK HALAT CELHA 0,120771 0,1086939DITAS DOGAN DITAS 0,0230769 0,0207692EGE ENDUSTRI EGEEN 48 43,2EUROPAP TEZOL KAGIT TEZOL 0,45 0,405GELECEK VARLIK YONETIMI GLCVY 0,3111552 0,2800396PINAR ET VE UN PETUN 1,22 1,098PINAR SUT PNSUT 1,25 1,125TURKIYE SIGORTA TURSG 0,4564833 0,4108349Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024843BIST