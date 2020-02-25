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***CEMAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

25.02.2020 15:52
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***CEMAS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak  ihraç edilen 237.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 14.513.586 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
IŞIKLAR PAZARLAMA A.Ş. 8.196.721 % 56,48 TÜZEL KİŞİ TÜRKİYE Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 3.714.365 % 25,59 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE Kendi Nam ve Hesabına
BÜLENT DURSUN 1.000.000 % 6,89 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE Kendi Nam ve Hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 750.000 % 5,17 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821455


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 17,66 228.104.827 % 19,98  
HATEK 10,12 41.262.538 % 19,91  
ALCAR 65,10 20.744.112 % 17,72  
BURCE 7,07 3.734.081 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.097.213 % 14,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9249 7,9646 % 0,57  
Frank 6,2401 6,2777 % 0,28  
Riyal 1,6280 1,6362 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 -10,47  
Altın Gr. 326 326 -0,20  
Cumhuriyet 2.166 2.198 -37,00  
Tam 2.153 2.207 -46,58  
Yarım 1.041 1.067 -22,54  
Çeyrek 522 534 -11,26  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 -0,29  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 -0,04  
B. Petrol 55,47 55,47 -0,30  
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