***CEMAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









***CEMAS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarÇemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 237.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, % 100 oranında artırılarak 474.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilen 237.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 14.513.586 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıIŞIKLAR PAZARLAMA A.Ş. 8.196.721 % 56,48 TÜZEL KİŞİ TÜRKİYE Kendi Nam ve HesabınaRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 3.714.365 % 25,59 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE Kendi Nam ve HesabınaBÜLENT DURSUN 1.000.000 % 6,89 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE Kendi Nam ve HesabınaERTUĞRUL ERDOĞAN 750.000 % 5,17 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821455BIST