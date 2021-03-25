***CEMAS* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara









***CEMAS******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarÇemaş Döküm Sanayi A.Ş. rüçhan haklarının Borsa birincil piyasada satış sonuçlarıSermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmüş olan Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 474.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %66,87763 oranında 317.000.000 TL artırılarak 791.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 317.000.000 TL nominal değerli hamiline yazılı paylar kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.633.798,948 TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasa'da 19.03.2021 – 22.03.2021 tarihleri arasındaki satışı tamamlanmış olup rüçhan haklarının birincil piyasada satışına ilişkin sonuçlar tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 1.033.798 % 63,27 Gerçek Kişi TÜRKİYE Kendi Nam ve HesabınaKEMAL DEMİR 500.000 % 30,6 Gerçek Kişi TÜRKİYE Kendi Nam ve HesabınaSERDAR ULAŞ 100.000 % 6,12 Gerçek Kişi TÜRKİYE Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920640BIST