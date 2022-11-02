***CEMAS* *AKGRT* *IHLAS* *OZRDN* *OZGYO* *FORMT* *SAHOL* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.11.2022 09:15
***CEMAS******AKGRT******IHLAS******OZRDN******OZGYO******FORMT******SAHOL******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGRT, CEMAS, ALMAD, IHLAS, OZGYO, OZRDN, SAHOL, FORMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076097
BIST
10:354.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 15,30
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3518,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3518,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:35988,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,27
|Açılış
|: 988,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:35
|AKCNS
|53,20
|29.980.553
|% 9,92
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|KERVN
|0,77
|390.655
|% 6,94
|
|CMENT
|65,00
|72.930
|% 6,73
|
|AFYON
|6,72
|45.233.084
|% 5,83
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,00
|96.689.469
|% -7,51
|
|CELHA
|21,64
|14.738.409
|% -5,50
|
|ALKA
|40,62
|36.892.109
|% -2,36
|
|ASUZU
|215,20
|15.399.286
|% -1,74
|
|ASELS
|33,72
|717.448.247
|% 1,14
|
|EREGL
|30,14
|471.309.356
|% 1,55
|
|ALARK
|70,50
|341.088.777
|% 5,22
|
|CIMSA
|84,15
|295.068.672
|% 4,66
|
|AKBNK
|14,53
|278.298.841
|% -0,14
|
|DOHOL
|6,22
|150.584.935
|% 1,14
|
|ASELS
|33,72
|717.448.247
|% 1,14
|
|AKBNK
|14,53
|278.298.841
|% -0,14
|
|EREGL
|30,14
|471.309.356
|% 1,55
|
|AKGRT
|2,65
|22.529.988
|% 0,76
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6181
|18,6220
|% 0,19
|
|Euro
|18,3968
|18,4150
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,3311
|21,4381
|% 0,21
|
|Frank
|18,5532
|18,6650
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,24
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|0,64
|