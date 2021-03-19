***CEMAS* *AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.03.2021 09:15
***CEMAS******AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, AKSGY]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.633.798,948 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 22.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL AKSGY.BE (Kaydi Pay, Miktar: 127.547,289 TL nominal, Aracı: ZRY, Kapanış Tarihi: 22.03.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919161
BIST
10:301.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,64
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:307,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2881
10:308,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,7002
10:30409,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,77
|Açılış
|: 409,58
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ARSAN
|10,13
|8.256.902
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|53.783.227
|% 9,96
|
|VESTL
|32,06
|235.541.186
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|CLEBI
|354,50
|110.664.752
|% 7,42
|
|VAKKO
|14,26
|7.258.214
|% -9,97
|
|ULAS
|5,70
|3.612.398
|% -8,65
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|SANKO
|13,53
|32.892.883
|% -5,98
|
|THYAO
|14,15
|362.261.389
|% 1,51
|
|FROTO
|207,70
|254.092.978
|% -2,03
|
|VESTL
|32,06
|235.541.186
|% 9,95
|
|SISE
|7,84
|204.359.492
|% 0,13
|
|ODAS
|3,80
|186.501.337
|% -5,47
|
|ODAS
|3,80
|186.501.337
|% -5,47
|
|SKBNK
|1,31
|60.104.891
|% -2,24
|
|TSKB
|1,65
|69.702.065
|% -2,94
|
|EKGYO
|2,13
|78.844.940
|% -1,84
|
|GSRAY
|4,69
|147.872.274
|% 3,76
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2920
|7,2951
|% -0,38
|
|Euro
|8,7028
|8,7093
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,1606
|10,2116
|% -0,07
|
|Frank
|7,8590
|7,9064
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9430
|1,9527
|% -0,16
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|7,67
|
|Altın Gr.
|410
|410
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|0,10
|