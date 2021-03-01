***CEMAS* *AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CEMAS******AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKSGY, CEMAS02.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaAKİŞ GMYO AKSGY 45,12352 1,00 Kaydi PayÇEMAŞ DÖKÜM CEMAS 66,87763 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913937BIST