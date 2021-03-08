***CEMAS* *AKSGY* *IZMDC* *OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.03.2021 09:16
***CEMAS******AKSGY******IZMDC******OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, CEMAS, IZMDC, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/03/2021) CEMAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/03/2021) IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) OSTIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915763
BIST
10:501.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
10:507,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0295
|Açılış
|: 7,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,5740
En Düşük
7,4989
10:508,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
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9,0058
En Düşük
8,8190
10:50412,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,53
|Açılış
|: 412,73
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler10:48
|TRILC
|12,10
|36.627
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|15.861.896
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.305.763
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|SONME
|81,40
|656.678
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|DAGHL
|15,61
|1.743.427
|% -3,64
|
|KOZAL
|132,90
|443.295.930
|% 3,10
|
|PETKM
|6,10
|265.234.088
|% 1,33
|
|GARAN
|9,26
|252.613.515
|% 0,11
|
|THYAO
|14,71
|217.220.409
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,45
|213.193.128
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,45
|213.193.128
|% -0,41
|
|PETKM
|6,10
|265.234.088
|% 1,33
|
|CEMAS
|1,60
|56.735.174
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,47
|107.334.645
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,40
|43.673.997
|% -0,71
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5584
|7,5629
|% 0,41
|
|Euro
|8,9872
|8,9937
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4038
|10,4559
|% 0,06
|
|Frank
|8,0671
|8,1157
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0077
|2,0178
|% 0,30
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-0,28
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,35
|70,35
|0,99
|