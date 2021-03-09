***CEMAS* *AKSGY* *IZMDC* *OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.03.2021 09:19
***CEMAS******AKSGY******IZMDC******OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, CEMAS, IZMDC, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/03/2021) CEMAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/03/2021) IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) OSTIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916439
BIST
10:361.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:367,6812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0712
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:369,1320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0640
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:36419,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,77
|Açılış
|: 418,67
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TRILC
|13,31
|84.558
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.218.224
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|38.333.865
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|23.975.637
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,98
|4.979.004
|% -8,42
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|YESIL
|129,40
|22.032.557
|% -4,43
|
|GARAN
|9,03
|368.252.033
|% 0,33
|
|PETKM
|6,20
|289.471.387
|% -0,48
|
|KOZAL
|131,90
|219.419.242
|% -0,68
|
|THYAO
|14,76
|216.132.125
|% 0,75
|
|BIMAS
|68,15
|194.692.799
|% 1,94
|
|PETKM
|6,20
|289.471.387
|% -0,48
|
|GARAN
|9,03
|368.252.033
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,40
|89.463.789
|% 1,27
|
|SKBNK
|1,38
|41.986.259
|% 0,73
|
|TSKB
|1,71
|46.681.607
|% 0,00
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6760
|7,6812
|% -0,92
|
|Euro
|9,1248
|9,1320
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,6281
|10,6814
|% -0,33
|
|Frank
|8,1914
|8,2407
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0426
|2,0528
|% -0,69
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|16,35
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,04
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,47
|
Seans Raporu
10:36
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10:50MERKO
Yüzde 5.39 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 205, 551 adet işlem
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10:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 1 artarak (% 0.81 ) 1, 629
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10:49XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 3, 991.00 milyon TL de
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10:49MEGAP
Yüzde 4.92 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 726 adet işlem
-
10:49MEGAP
Yüzde 4.92 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 726 adet işlem