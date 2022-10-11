***CEMAS* *ALBRK* *BUCIM* *ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.10.2022 09:16
***CEMAS******ALBRK******BUCIM******ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK, ALK, CEMAS, BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070590
BIST
11:013.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:0118,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6622
En Düşük
18,5467
11:0118,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:01995,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,67
|Açılış
|: 995,15
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ERCB
|46,72
|39.582.006
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|126.199.101
|% 9,84
|
|TUCLK
|19,08
|34.710.489
|% 8,90
|
|YAYLA
|4,73
|41.018.804
|% 8,74
|
|MARTI
|4,05
|42.283.715
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|683.225
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|62.282.992
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,80
|24.727.224
|% -9,84
|
|BMSCH
|12,16
|57.246.077
|% -8,50
|
|THYAO
|86,05
|1.579.957.963
|% -0,12
|
|SASA
|87,70
|1.203.879.652
|% 2,27
|
|EKGYO
|4,36
|654.116.726
|% 0,93
|
|SAHOL
|28,80
|564.259.451
|% -0,69
|
|ASELS
|32,52
|555.390.265
|% -0,79
|
|EKGYO
|4,36
|654.116.726
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,75
|121.612.133
|% 2,34
|
|ODAS
|7,84
|423.905.196
|% 4,12
|
|AKFGY
|3,94
|175.279.101
|% 3,41
|
|TSKB
|2,44
|97.547.338
|% 2,52
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5859
|% 0,05
|
|Euro
|18,0628
|18,0745
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,4185
|20,5209
|% -0,31
|
|Frank
|18,4952
|18,6067
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9282
|4,9530
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-1,70
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.702
|6.766
|-15,00
|
|Yarım
|3.265
|3.308
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|-1,29
|
Seans Raporu
11:01
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11:16YEOTK
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11:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 02 kaybederek (% -0.19 ) 3, 172
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11:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ERCB, COSMO
-
11:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, MARTI, KIMMR