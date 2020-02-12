***CEMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
12.02.2020 15:33
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
İlgili Şirket Ünvanı ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 237.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 474.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 237.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
CEMAS, TRECMAS00010 14.513.586,501
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 14.02.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 17.02.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Duyuru CEMAS.pdf
EK: 2 Announcement CEMAS.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818597
BIST