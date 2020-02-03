***CEMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.02.2020 09:17
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816583
BIST
13:55119.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -39,29
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:555,9847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:556,6227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0157
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:55304,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,35
|Açılış
|: 304,02
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.563.283
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|6.774.670
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|QNBFL
|144,00
|150.672
|% 14,20
|
|TSPOR
|3,06
|169.284.930
|% 12,50
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCEY
|0,69
|86.416
|% -9,21
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,59
|11.383.071
|% -5,36
|
|SISE
|5,61
|715.476.263
|% 0,90
|
|THYAO
|13,75
|564.306.557
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,18
|400.763.079
|% 3,72
|
|IPEKE
|10,18
|276.838.601
|% 2,83
|
|SODA
|6,54
|233.496.154
|% -1,65
|
|SISE
|5,61
|715.476.263
|% 0,90
|
|ODAS
|2,15
|231.170.799
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,18
|400.763.079
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,68
|143.558.082
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,81
|225.037.336
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7960
|7,8351
|% -1,06
|
|Frank
|6,1810
|6,2183
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5901
|1,5981
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-5,64
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,47
|
|Yarım
|967
|992
|-5,06
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|-0,28
|