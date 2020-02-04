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***CEMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

04.02.2020 09:17
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***CEMAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

CEMAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/02/2020)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816859


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 11,75 5.976.525 % 17,97  
BURVA 17,18 61.351 % 14,76  
DITAS 12,90 5.529.161 % 12,57  
DOKTA 86,00 5.536.868 % 11,69  
HLGYO 1,65 42.161.634 % 10,74  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7468 7,7856 % -0,06  
Frank 6,1613 6,1984 % -0,12  
Riyal 1,5907 1,5987 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.574 -2,70  
Altın Gr. 303 303 -0,84  
Cumhuriyet 2.009 2.040 -11,00  
Tam 2.001 2.051 -9,78  
Yarım 967 992 -4,73  
Çeyrek 485 496 -2,36  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 0,10  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 54,72 54,72 0,27  
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