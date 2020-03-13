***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:44
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828121
BIST
11:4594.606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 966,37
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:456,2826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0347
|Açılış
|: 6,2860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:457,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,0340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:45319,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 319,56
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|66,40
|1.763.186
|% 7,10
|
|YKGYO
|1,81
|2.989.606
|% 7,10
|
|AKGRT
|5,06
|2.829.305
|% -15,38
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,72
|433.024.236
|% 1,48
|
|THYAO
|8,66
|361.983.673
|% 2,12
|
|GARAN
|9,08
|218.204.105
|% 3,89
|
|YKBNK
|2,19
|145.763.659
|% 2,82
|
|KRDMD
|2,02
|129.831.709
|% 1,00
|
|ODAS
|1,29
|95.825.724
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,87
|61.958.769
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,19
|145.763.659
|% 2,82
|
|KRDMD
|2,02
|129.831.709
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,16
|70.321.817
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9063
|7,9459
|% -0,06
|
|Frank
|6,6322
|6,6722
|% -0,46
|
|Riyal
|1,6705
|1,6789
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,44
|
|Altın Gr.
|320
|320
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,63
|15,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|1,30
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