***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:18
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838559
BIST
16:0696.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 783,75
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:066,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9383
En Düşük
6,8896
16:067,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:06384,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,44
|Açılış
|: 384,92
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|86.085.408
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.565.841
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.669.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|124.946
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|29.937.591
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|78.814.850
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|236.452.478
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.304.388
|% -9,93
|
|PGSUS
|50,25
|1.089.315.225
|% -9,38
|
|ASELS
|26,88
|943.161.793
|% 1,66
|
|THYAO
|10,30
|838.114.837
|% -0,58
|
|ECILC
|4,67
|592.319.768
|% 6,86
|
|GARAN
|8,32
|551.291.887
|% 1,34
|
|IHLGM
|1,07
|209.963.240
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|99.071.794
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,90
|276.068.610
|% -9,09
|
|ECILC
|4,67
|592.319.768
|% 6,86
|
|YKBNK
|1,96
|241.779.461
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6459
|8,6892
|% 0,18
|
|Frank
|7,1500
|7,1931
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8396
|1,8488
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,46
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.539
|2.601
|24,30
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,86
|
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