***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:47
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841464
BIST
12:03101.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 200,47
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
12:036,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
12:037,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6075
En Düşük
7,5375
12:03385,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,79
|Açılış
|: 385,62
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|27.741.203
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|20.578.100
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|32.522.980
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|ARDYZ
|27,90
|7.374.305
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|13.237.830
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|11.529.405
|% -9,99
|
|PETUN
|27,56
|28.786.595
|% -9,99
|
|PETKM
|3,62
|293.772.256
|% 0,56
|
|THYAO
|10,71
|279.257.889
|% 0,85
|
|GARAN
|8,38
|229.664.860
|% -0,36
|
|ASELS
|27,46
|219.585.267
|% 0,22
|
|MGROS
|30,10
|162.557.755
|% -0,66
|
|ADESE
|1,53
|131.669.368
|% -0,65
|
|PETKM
|3,62
|293.772.256
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,09
|80.319.328
|% 0,93
|
|ODAS
|1,83
|130.077.827
|% -1,08
|
|AVOD
|2,87
|119.402.148
|% 4,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6847
|8,7283
|% 0,51
|
|Frank
|7,1628
|7,2060
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|4,69
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.527
|15,00
|
|Tam
|2.535
|2.589
|15,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,50
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,16
|26,16
|1,94
|