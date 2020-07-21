***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:14
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860815
BIST
16:59120.240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 959,13
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
16:596,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
16:597,8470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
16:59404,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,09
|Açılış
|: 404,78
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.240.915
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.743.439
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.774.004
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.109.782
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.737.799
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.316.902
|% -9,99
|
|FMIZP
|73,85
|111.091.601
|% -8,32
|
|DITAS
|28,46
|5.312.194
|% -5,45
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,09
|1.683.028.971
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,30
|793.883.217
|% 0,00
|
|AFYON
|4,75
|768.952.740
|% 9,95
|
|GUSGR
|5,37
|763.924.767
|% -0,92
|
|ADESE
|2,66
|674.505.446
|% 5,98
|
|EKGYO
|2,30
|793.883.217
|% 0,00
|
|ADESE
|2,66
|674.505.446
|% 5,98
|
|GARAN
|8,09
|1.683.028.971
|% 2,41
|
|GSDHO
|2,41
|492.478.372
|% 7,59
|
|ODAS
|2,83
|577.998.332
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6767
|8,7202
|% 0,25
|
|Frank
|7,2668
|7,3106
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,52
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.623
|2.645
|21,70
|
|Tam
|2.702
|2.714
|22,30
|
|Yarım
|1.312
|1.327
|10,90
|
|Çeyrek
|658
|665
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,13
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,60
|4,61
|0,22
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|1,34
|
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