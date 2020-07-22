***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:56
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861099
BIST
10:51118.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 374,60
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:516,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:517,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:51408,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,46
|Açılış
|: 408,27
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.432.170
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.799.931
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|50.832.531
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.149.072
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,55
|5.009.728
|% -6,83
|
|EKGYO
|2,37
|2.069.661.947
|% 4,87
|
|GARAN
|7,98
|267.255.202
|% 0,50
|
|AFYON
|4,84
|257.917.611
|% 3,86
|
|ASELS
|32,56
|202.151.966
|% 0,68
|
|KRDMD
|3,08
|179.750.324
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,37
|2.069.661.947
|% 4,87
|
|KRDMD
|3,08
|179.750.324
|% 1,32
|
|IHLGM
|1,77
|98.375.039
|% 1,14
|
|AFYON
|4,84
|257.917.611
|% 3,86
|
|KARSN
|3,16
|165.280.418
|% 2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6596
|8,7031
|% 0,03
|
|Frank
|7,3117
|7,3558
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|11,95
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.676
|30,40
|
|Tam
|2.731
|2.746
|31,10
|
|Yarım
|1.326
|1.343
|15,20
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,78
|4,79
|0,12
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
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