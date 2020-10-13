***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:16
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881151
BIST
16:571.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,52
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:577,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9240
En Düşük
7,8718
16:579,3122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0209
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:57482,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,96
|Açılış
|: 482,63
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
481,68
BIST En Aktif Hisseler16:57
|NTHOL
|3,19
|227.016.842
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|15.571.673
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.905.502
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.155
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|IHGZT
|7,47
|89.757.866
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.793.022
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.081.850.529
|% 2,01
|
|SISE
|6,75
|773.767.742
|% -2,17
|
|KERVT
|7,16
|765.664.850
|% -7,01
|
|GARAN
|7,08
|657.117.290
|% -0,84
|
|ASELS
|17,98
|628.880.499
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,91
|603.971.263
|% 3,80
|
|ODAS
|3,56
|1.081.850.529
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,75
|416.470.977
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,19
|462.462.441
|% 4,78
|
|KARSN
|3,15
|559.332.139
|% 2,94
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9205
|7,9240
|% 0,45
|
|Euro
|9,3047
|9,3122
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,2395
|10,2909
|% -0,33
|
|Frank
|8,6409
|8,6929
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1051
|2,1156
|% 0,43
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-25,74
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|3.194
|3.243
|-29,00
|
|Tam
|3.180
|3.260
|-28,48
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-13,78
|
|Çeyrek
|771
|789
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,19
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,51
|