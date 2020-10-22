***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:46
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883007
BIST
15:031.206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,67
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:037,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1274
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:039,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1311
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:03488,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,97
|Açılış
|: 488,46
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:01
|KARTN
|1.125,70
|1.222.510
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.247.275
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|13.812.525
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.456.771
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,25
|2.550.344.776
|% -3,72
|
|TSKB
|1,83
|2.285.890.653
|% 8,28
|
|AKBNK
|5,21
|664.537.849
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,19
|574.236.704
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,03
|567.166.062
|% 3,05
|
|TSKB
|1,83
|2.285.890.653
|% 8,28
|
|GARAN
|7,25
|2.550.344.776
|% -3,72
|
|SKBNK
|2,03
|567.166.062
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,30
|557.046.119
|% -3,36
|
|VAKBN
|4,19
|574.236.704
|% -3,46
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9335
|7,9398
|% 1,63
|
|Euro
|9,3846
|9,3922
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,3855
|10,4375
|% 1,42
|
|Frank
|8,7312
|8,7838
|% 1,59
|
|Riyal
|2,1142
|2,1248
|% 1,80
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-14,85
|
|Altın Gr.
|489
|490
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|24,01
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|11,61
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,81
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|0,36
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 76 kaybederek (% -0.80 ) 1, 326
-
15:17XU100
Endeks 1, 205 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
-
15:17AKFGY
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 236, 966 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 16, 271.00 milyon TL de
-
15:12KLGYO
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 423 adet işlem