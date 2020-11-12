***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 16:02
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888153
BIST
16:231.269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -10,20
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.266
16:237,7316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0629
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:239,1342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0546
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:23465,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,28
|Açılış
|: 465,73
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:23
|BFREN
|1.145,80
|79.302.092
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.799.898
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|98.530.185
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.372.411
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|128.879.243
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,65
|8.330.190.644
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,83
|2.922.063.668
|% 1,07
|
|KRDMD
|4,11
|2.865.763.485
|% 3,79
|
|THYAO
|11,83
|2.700.156.121
|% 0,42
|
|AKBNK
|6,20
|2.075.528.451
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,83
|2.922.063.668
|% 1,07
|
|GARAN
|8,65
|8.330.190.644
|% 1,76
|
|KRDMD
|4,11
|2.865.763.485
|% 3,79
|
|EKGYO
|1,89
|698.841.688
|% -0,53
|
|AKBNK
|6,20
|2.075.528.451
|% -0,32
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7257
|7,7316
|% -0,81
|
|Euro
|9,1237
|9,1342
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,1395
|10,1903
|% -1,24
|
|Frank
|8,4149
|8,4656
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0582
|2,0685
|% -0,64
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,66
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.138
|-62,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-56,34
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-27,26
|
|Çeyrek
|747
|765
|-13,62
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,68
|43,68
|-0,11
|
Seans Raporu
16:23
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