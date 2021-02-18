***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 17:47
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910863
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
0
En Düşük
0
18:056,9934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0290
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
6,9992
En Düşük
6,9607
18:058,4674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0343
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4711
En Düşük
8,4198
18:05398,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,88
|Açılış
|: 398,71
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|20,48
|734.620.451
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|200.778.404
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|95.515.465
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,54
|2.423.761
|% 0,00
|
|VANGD
|8,08
|9.429.512
|% 0,00
|
|KOZAA
|20,48
|734.620.451
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|200.778.404
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|95.515.465
|% 0,00
|
|RHEAG
|3,54
|2.423.761
|% 0,00
|
|VANGD
|8,08
|9.429.512
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 0,00
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% 0,00
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9906
|6,9934
|% 0,42
|
|Euro
|8,4580
|8,4674
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7494
|9,7983
|% 0,36
|
|Frank
|7,7742
|7,8210
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8592
|1,8686
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,73
|
|Altın Gr.
|399
|400
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,40
|63,40
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
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