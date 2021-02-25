***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:45
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912859
BIST
15:091.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,04
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:097,2339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0644
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2446
En Düşük
7,1530
15:098,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1360
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8722
En Düşük
8,7148
15:09415,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,31
|Açılış
|: 415,34
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:09
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|25.786.311
|% -9,94
|
|PETKM
|5,25
|1.680.346.733
|% 1,74
|
|THYAO
|13,04
|1.310.430.775
|% 1,64
|
|KOZAL
|128,80
|1.141.843.796
|% -3,52
|
|EKGYO
|2,26
|1.054.124.612
|% -0,44
|
|SASA
|41,70
|1.046.442.253
|% 4,41
|
|EKGYO
|2,26
|1.054.124.612
|% -0,44
|
|PETKM
|5,25
|1.680.346.733
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,88
|199.721.084
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|337.783.692
|% -1,72
|
|KARSN
|4,51
|829.972.277
|% -4,04
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2320
|7,2339
|% 0,90
|
|Euro
|8,8571
|8,8622
|% 1,56
|
|Sterlin
|10,2044
|10,2556
|% 0,97
|
|Frank
|7,9588
|8,0067
|% 1,06
|
|Riyal
|1,9244
|1,9341
|% 0,97
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,95
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.756
|2.798
|-12,00
|
|Tam
|2.743
|2.815
|-13,73
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,65
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,32
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|0,22
|
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