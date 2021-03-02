***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 17:13
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914532
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,4053
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1093
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1360
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05410,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 6,03
|Açılış
|: 410,20
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
411,52
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|KONTR
|89,90
|22.767.822
|% 9,97
|
|UFUK
|26,94
|720.268
|% 9,96
|
|GOZDE
|7,21
|117.815.117
|% 9,91
|
|KATMR
|4,81
|150.698.436
|% 4,11
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|SEKUR
|39,50
|14.007.111
|% -9,98
|
|PGSUS
|92,10
|1.376.679.546
|% 4,07
|
|ODAS
|3,88
|851.802.000
|% -1,02
|
|VERTU
|30,90
|201.025.974
|% -6,65
|
|RTALB
|21,86
|191.487.541
|% 3,70
|
|IHLGM
|1,22
|152.484.013
|% -0,81
|
|IHLGM
|1,22
|152.484.013
|% -0,81
|
|SOKM
|11,70
|148.276.693
|% 1,47
|
|TURSG
|7,15
|73.754.483
|% -2,05
|
|PEKGY
|2,23
|18.127.575
|% 0,45
|
|ENJSA
|11,48
|82.380.305
|% -1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3980
|7,4053
|% 1,50
|
|Euro
|8,9168
|8,9264
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,2816
|10,3331
|% 1,57
|
|Frank
|8,0523
|8,1008
|% 1,40
|
|Riyal
|1,9694
|1,9793
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|2,29
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,05
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
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17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
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17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem