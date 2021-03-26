***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:51
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920965
BIST
16:091.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,49
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:098,0252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0857
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:099,4857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1301
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:09444,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,22
|Açılış
|: 444,69
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:09
|BJKAS
|6,93
|594.653.482
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.582.059
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|19.913.337
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|90.919.557
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.686.824
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,93
|2.385.638.275
|% -0,86
|
|VESTL
|38,30
|904.080.686
|% 3,23
|
|SISE
|7,35
|807.384.303
|% 1,80
|
|AVOD
|9,49
|664.686.824
|% -9,96
|
|SASA
|45,06
|664.208.917
|% -0,66
|
|GARAN
|6,93
|2.385.638.275
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,18
|206.010.278
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,73
|601.940.356
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,17
|299.100.128
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,87
|242.260.196
|% -1,06
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0186
|8,0252
|% 1,08
|
|Euro
|9,4729
|9,4857
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,0119
|11,0671
|% 1,37
|
|Frank
|8,4842
|8,5353
|% 0,94
|
|Riyal
|2,1313
|2,1420
|% 1,05
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-1,79
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|7,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-0,58
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,28
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|1,30
|