***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2021 10:34
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954063
BIST
10:561.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:568,4174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0207
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:5610,0211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:56489,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,38
|Açılış
|: 489,86
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
488,63
BIST En Aktif Hisseler10:56
|KTSKR
|24,22
|18.863.810
|% 9,99
|
|SELVA
|8,89
|25.996.683
|% 8,81
|
|BURVA
|24,84
|3.722.253
|% 8,38
|
|INTEM
|38,48
|2.806.370
|% 6,95
|
|KLGYO
|1,86
|25.292.826
|% 6,90
|
|METUR
|6,39
|44.873.322
|% -6,30
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|PKENT
|2.110,00
|81.493
|% -4,37
|
|KARSN
|4,39
|225.786.203
|% -3,94
|
|VKING
|5,73
|2.766.942
|% -3,86
|
|KARSN
|4,39
|225.786.203
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,40
|148.637.184
|% 0,42
|
|GARAN
|8,52
|125.035.698
|% 0,00
|
|ASELS
|15,67
|109.614.057
|% 1,03
|
|KRDMD
|7,86
|99.482.031
|% 0,13
|
|ODAS
|1,33
|96.749.462
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,40
|148.637.184
|% 0,42
|
|KARSN
|4,39
|225.786.203
|% -3,94
|
|CEMAS
|1,31
|50.036.183
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,81
|48.964.058
|% -0,55
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4143
|8,4174
|% -0,25
|
|Euro
|9,9940
|10,0211
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,6883
|11,7469
|% -0,07
|
|Frank
|9,2640
|9,3198
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2382
|2,2495
|% -0,22
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,63
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,73
|74,73
|-0,68
|