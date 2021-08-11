***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 14:08
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957256
BIST
14:491.419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -18,52
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.416
14:498,6786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0800
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6812
En Düşük
8,4782
14:4910,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0815
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1865
En Düşük
10,0616
14:49483,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,27
|Açılış
|: 483,83
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
483,89
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler14:47
|MARKA
|5,06
|3.071.061
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.152.146
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.350.822
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.121.866
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|8.063.078
|% 9,77
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|343.935
|% -9,93
|
|EDATA
|15,86
|18.876.962
|% -9,37
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|BASCM
|10,10
|223.978
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,09
|1.536.902.282
|% 1,00
|
|GARAN
|9,12
|873.133.096
|% 0,11
|
|EREGL
|19,45
|810.424.255
|% -1,32
|
|GENIL
|16,51
|768.176.838
|% 4,96
|
|SISE
|8,37
|719.504.505
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,09
|1.536.902.282
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,43
|259.836.576
|% -2,41
|
|GARAN
|9,12
|873.133.096
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,85
|170.676.509
|% 0,00
|
|SISE
|8,37
|719.504.505
|% -0,24
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6701
|8,6726
|% 0,86
|
|Euro
|10,1611
|10,1675
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,9316
|11,9914
|% 0,68
|
|Frank
|9,3355
|9,3917
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3011
|2,3126
|% 0,77
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|8,76
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|38,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|39,46
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|19,09
|
|Çeyrek
|774
|792
|9,69
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|-0,71
|