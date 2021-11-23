***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:05
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979176
BIST
13:541.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 24,18
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:5412,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 9,92%
|| 1,1320
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,5382
En Düşük
11,3504
13:5414,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 10,20%
|| 1,3076
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,1301
En Düşük
12,7722
13:54711,48
En Yüksek
|Değişim
|: 7,42%
|| 49,14
|Açılış
|: 711,48
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:54
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.977.376
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|149.454.428
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.797.283
|% 9,98
|
|TBORG
|19,98
|740.976
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.963.559
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,47
|672.026.213
|% -8,75
|
|ADESE
|0,98
|142.902.057
|% -8,41
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,65
|2.430.346.178
|% 3,97
|
|SISE
|11,92
|2.307.433.222
|% 6,33
|
|GARAN
|11,81
|1.927.796.427
|% -1,09
|
|EREGL
|23,04
|1.481.867.104
|% 6,86
|
|THYAO
|18,08
|1.224.292.924
|% 2,55
|
|KRDMD
|8,65
|2.430.346.178
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,49
|944.844.041
|% -1,41
|
|ODAS
|1,58
|399.505.170
|% -3,66
|
|SISE
|11,92
|2.307.433.222
|% 6,33
|
|GARAN
|11,81
|1.927.796.427
|% -1,09
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4945
|12,5382
|% 9,92
|
|Euro
|14,0807
|14,1301
|% 10,20
|
|Sterlin
|16,4489
|16,5314
|% 8,00
|
|Frank
|13,1916
|13,2711
|% 8,33
|
|Riyal
|3,2787
|3,2951
|% 8,15
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,01
|
|Altın Gr.
|711
|711
|48,92
|
|Cumhuriyet
|4.695
|4.766
|347,00
|
|Tam
|4.669
|4.803
|356,99
|
|Yarım
|2.257
|2.324
|172,68
|
|Çeyrek
|1.132
|1.162
|86,34
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|0,59
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|-0,72
|