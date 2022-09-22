***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 10:02
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064619
BIST
10:013.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,63
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.253
En Düşük
3.247
10:0118,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3707
En Düşük
18,3174
10:0118,1358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1068
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1358
En Düşük
18,0126
10:01978,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,96
|Açılış
|: 978,56
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SEYKM
|9,95
|31.363.957
|% 43,90
|
|AKSEN
|31,24
|9.333.887
|% 5,19
|
|CEOEM
|11,85
|182.099
|% 3,95
|
|SNPAM
|15,82
|1.096.621
|% 3,74
|
|BAGFS
|22,54
|117.827.162
|% 3,11
|
|BRKO
|2,07
|398.885
|% -3,27
|
|GLBMD
|11,65
|24.407
|% -1,69
|
|KOZAL
|194,90
|1.223.752.343
|% -1,17
|
|KAPLM
|72,90
|84.418
|% -0,82
|
|ARSAN
|6,11
|36.192.529
|% -0,81
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% 0,00
|
|ASELS
|31,12
|4.584.597.326
|% 0,13
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% 0,00
|
|HALKB
|8,05
|2.409.629.701
|% 0,00
|
|TUPRS
|306,30
|1.473.937.817
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% 0,00
|
|HALKB
|8,05
|2.409.629.701
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,56
|232.276.224
|% 0,00
|
|ASELS
|31,12
|4.584.597.326
|% 0,13
|
|KRDMD
|12,59
|1.111.670.368
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3594
|18,3692
|% 0,23
|
|Euro
|18,1119
|18,1358
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,5468
|20,6498
|% -0,24
|
|Frank
|18,9643
|19,0786
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8649
|4,8893
|% 0,16
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-16,86
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.649
|6.725
|-71,00
|
|Yarım
|3.240
|3.288
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,93
|89,93
|0,10
|