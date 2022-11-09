***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 17:00
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078599
BIST
17:424.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 8,60
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:4218,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:4218,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:421.024,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.024,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ODAS
|9,79
|2.912.202.001
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.433.442
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.763.238
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|253.178.596
|% 9,99
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.930.576
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.427.292
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.378.855
|% -9,84
|
|KERVT
|11,08
|416.414.162
|% -9,62
|
|THYAO
|111,80
|9.216.130.627
|% -1,06
|
|ASELS
|38,38
|7.309.072.842
|% 6,08
|
|EREGL
|34,52
|5.378.284.125
|% -3,41
|
|TCELL
|32,00
|4.400.545.514
|% 8,84
|
|TTKOM
|14,05
|4.032.596.123
|% 2,55
|
|EKGYO
|5,13
|3.039.234.369
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,15
|661.948.515
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.912.202.001
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,05
|4.032.596.123
|% 2,55
|
|TSKB
|3,09
|883.648.983
|% -0,96
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5989
|18,6016
|% 0,43
|
|Euro
|18,6500
|18,6663
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,1124
|21,2183
|% -0,94
|
|Frank
|18,8056
|18,9188
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,34
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.827
|6.886
|-2,00
|
|Yarım
|3.326
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,02
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-1,64
|
Seans Raporu
17:42
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