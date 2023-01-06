***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:40
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094738
BIST
10:385.052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -64,76
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.048
10:3818,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:3819,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:381.110,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.110,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BFREN
|6.247,60
|112.275.932
|% 8,58
|
|VERUS
|117,90
|14.069.873
|% 7,18
|
|EGGUB
|101,00
|27.624.056
|% 6,65
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|HKTM
|59,05
|27.705.459
|% 5,35
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.639.645
|% -9,98
|
|TERA
|21,04
|59.548.198
|% -9,78
|
|EYGYO
|18,67
|105.855.605
|% -9,46
|
|ADEL
|124,30
|23.315.153
|% -9,34
|
|THYAO
|136,40
|2.130.053.028
|% 0,89
|
|EREGL
|39,66
|1.567.085.760
|% -1,05
|
|ASELS
|58,65
|1.128.956.290
|% -0,42
|
|EKGYO
|8,66
|869.601.090
|% 2,12
|
|ENKAI
|31,10
|844.051.735
|% 0,19
|
|EKGYO
|8,66
|869.601.090
|% 2,12
|
|YKBNK
|10,39
|477.130.405
|% -0,86
|
|KRDMD
|17,86
|739.940.161
|% -0,78
|
|EREGL
|39,66
|1.567.085.760
|% -1,05
|
|SKBNK
|2,70
|100.933.164
|% -1,10
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7830
|18,7863
|% 0,12
|
|Euro
|19,7629
|19,7789
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,2816
|22,3934
|% -0,03
|
|Frank
|19,9537
|20,0739
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9820
|5,0070
|% 0,10
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,16
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.534
|7.602
|14,00
|
|Yarım
|3.648
|3.716
|7,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.858
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,11
|0,08
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|