***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 10:37
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115877
BIST
10:435.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -26,31
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:4318,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8789
En Düşük
18,8057
10:4320,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0325
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:431.115,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.115,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.115,57
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:41
|SEGYO
|2,31
|8.202.309
|% 10,00
|
|BURVA
|36,40
|11.782.345
|% 8,14
|
|RYGYO
|11,90
|71.611.795
|% 7,79
|
|SANKO
|24,74
|15.289.559
|% 6,55
|
|CANTE
|66,15
|33.071.371
|% 6,52
|
|AFYON
|11,34
|128.576.194
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|42.413.636
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|157.933.232
|% -10,00
|
|CMBTN
|734,30
|39.786.249
|% -9,99
|
|MRSHL
|616,90
|18.290.803
|% -9,99
|
|EREGL
|45,74
|2.539.306.573
|% -8,26
|
|THYAO
|138,70
|1.284.459.188
|% 0,87
|
|KRDMD
|22,88
|1.238.721.814
|% -8,77
|
|ISDMR
|42,04
|723.018.946
|% 4,21
|
|SISE
|45,36
|694.015.590
|% -2,87
|
|EKGYO
|8,25
|659.227.908
|% -7,61
|
|EREGL
|45,74
|2.539.306.573
|% -8,26
|
|KRDMD
|22,88
|1.238.721.814
|% -8,77
|
|AKBNK
|16,06
|646.926.583
|% 1,01
|
|YKBNK
|9,10
|363.825.675
|% 1,45
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8713
|18,8753
|% 0,05
|
|Euro
|20,1166
|20,1241
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8035
|22,9179
|% 0,15
|
|Frank
|20,3019
|20,4242
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0163
|5,0415
|% 0,04
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|5,07
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,81
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.631
|7.704
|5,00
|
|Yarım
|3.728
|3.770
|3,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.885
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,43
|