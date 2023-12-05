***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2023 10:43
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222233
BIST
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11:408.098
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,50
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4028,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4031,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0141
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:401.893,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.893,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:40
|EKOS
|36,30
|109.165.426
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|629.875.764
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.673.053
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|DAPGM
|33,40
|280.444.085
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,09
|3.933.099
|% -5,88
|
|BURVA
|89,45
|14.011.351
|% -5,74
|
|THYAO
|260,50
|2.203.098.050
|% -0,57
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|KCHOL
|144,90
|1.092.160.733
|% 1,47
|
|ASELS
|49,72
|1.061.018.949
|% 1,26
|
|ADESE
|2,01
|132.916.374
|% 1,01
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|EKGYO
|7,44
|420.931.404
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|YKBNK
|20,40
|668.752.242
|% -0,58
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8728
|28,9284
|% 0,05
|
|Euro
|31,3188
|31,3326
|% -0,04
|
|Sterlin
|36,3884
|36,5709
|% -0,07
|
|Frank
|32,9543
|33,1528
|% -0,08
|
|Riyal
|7,6866
|7,7251
|% 0,01
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|912,73
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,76
|976,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,39
|2.034,69
|% 0,66
|