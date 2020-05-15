***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15 Mayıs 2020 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mahallesi Sümer Sokak N 4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845379BIST