***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.08.2021 13:57
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954943
BIST
15:501.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.438
En Düşük
1.425
15:508,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0995
|Açılış
|: 8,5800
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|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6214
En Düşük
8,5140
15:5010,1725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0656
|Açılış
|: 10,1000
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|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
15:50492,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,82
|Açılış
|: 492,37
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
491,91
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KTSKR
|35,44
|54.122.945
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|773.321.576
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.459.977
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.505.587
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|108.698.406
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.359.977
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.614.206
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|92.800.750
|% -9,46
|
|KARYE
|10,69
|96.467.699
|% -7,04
|
|GARAN
|9,23
|1.637.847.561
|% -0,32
|
|GENIL
|13,00
|773.321.576
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|642.259.985
|% 1,78
|
|THYAO
|12,76
|601.880.212
|% 0,00
|
|SASA
|29,92
|590.783.841
|% 0,88
|
|GARAN
|9,23
|1.637.847.561
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,46
|269.184.036
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|190.959.801
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|293.277.232
|% -4,68
|
|SISE
|8,01
|642.259.985
|% 1,78
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6134
|8,6167
|% 1,14
|
|Euro
|10,1454
|10,1631
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,9383
|11,9981
|% 0,91
|
|Frank
|9,4214
|9,4781
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2884
|2,2999
|% 1,04
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-24,85
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|13,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|5,60
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,43
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|0,59
|
Seans Raporu
15:48
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16:02XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 10, 490.00 milyon TL de
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16:00KRONT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 49.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 018, 135 adet işlem
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15:59IZMDC
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 944, 252 adet işlem
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15:58METUR
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 078, 764 adet işlem
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, AKBNK