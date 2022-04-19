***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2022 11:03
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021701
BIST
11:572.516
En Yüksek
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|: 2.526
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919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:55
|DAGHL
|20,92
|6.236.499
|% 8,45
|
|MANAS
|26,54
|41.397.061
|% 6,59
|
|OYYAT
|64,45
|29.466.526
|% 6,00
|
|AYEN
|16,76
|14.082.279
|% 5,61
|
|YKSLN
|9,09
|46.646.680
|% 5,57
|
|PEGYO
|1,38
|26.725.928
|% -5,48
|
|ISGYO
|10,50
|48.375.313
|% -5,15
|
|KAPLM
|53,00
|4.088.558
|% -5,10
|
|AVGYO
|3,29
|8.787.274
|% -4,91
|
|DOBUR
|46,48
|3.403.005
|% -4,79
|
|THYAO
|38,90
|2.449.960.028
|% 0,36
|
|GARAN
|14,16
|881.347.478
|% -0,14
|
|PETKM
|10,49
|843.877.511
|% 2,04
|
|KRDMD
|16,33
|738.876.602
|% -0,43
|
|EREGL
|35,74
|723.251.269
|% -0,39
|
|ODAS
|2,57
|506.898.758
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,24
|652.601.765
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,88
|303.550.071
|% -0,69
|
|ZOREN
|2,24
|229.835.368
|% 2,75
|
|PETKM
|10,49
|843.877.511
|% 2,04
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6633
|14,6665
|% 0,11
|
|Euro
|15,9067
|15,9187
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,0504
|19,1459
|% 0,34
|
|Frank
|15,4050
|15,4978
|% 0,55
|
|Riyal
|3,8993
|3,9188
|% 0,11
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,25
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|Altın Gr.
|916
|917
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,08
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|B. Petrol
|108
|108
|1,02
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