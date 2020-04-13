***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
13.04.2020 14:11
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2016
Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/03/2020 31/03/2020 10048
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837429
BIST
17:0596.666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 194,78
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
17:056,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,0963
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7943
En Düşük
6,7014
17:057,4176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
17:05369,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,75
|Açılış
|: 369,23
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,93
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|12,32
|15.285.616
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|33.413.212
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.162.884
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,40
|40.044.066
|% -8,90
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,35
|3.857.552
|% -4,93
|
|THYAO
|10,20
|1.586.179.475
|% 4,08
|
|GARAN
|8,55
|951.219.662
|% -0,93
|
|PGSUS
|55,70
|866.415.544
|% 9,32
|
|ASELS
|24,96
|454.357.029
|% -0,56
|
|GSRAY
|2,61
|438.717.190
|% 2,76
|
|GSRAY
|2,61
|438.717.190
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,04
|334.877.452
|% -0,97
|
|THYAO
|10,20
|1.586.179.475
|% 4,08
|
|CEMAS
|1,03
|144.733.368
|% 9,57
|
|ODAS
|1,47
|174.336.077
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4614
|8,5038
|% 1,75
|
|Frank
|6,9891
|7,0312
|% 1,20
|
|Riyal
|1,8000
|1,8090
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|3,84
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.363
|2.418
|38,70
|
|Tam
|2.429
|2.489
|43,60
|
|Yarım
|1.181
|1.211
|19,40
|
|Çeyrek
|593
|606
|9,90
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,27
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,34
|0,02
|
|B. Petrol
|31,68
|31,68
|0,20
|
Seans Raporu
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