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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

13.04.2020 14:11
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2016
Açıklamalar

Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/03/2020 31/03/2020 10048



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837429


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AVGYO 1,54 33.413.212 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.162.884 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 568.130 % 10,00  
DOKTA 24,86 2.796.124 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4614 8,5038 % 1,75  
Frank 6,9891 7,0312 % 1,20  
Riyal 1,8000 1,8090 % 1,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.689 1.690 3,84  
Altın Gr. 369 369 5,81  
Cumhuriyet 2.363 2.418 38,70  
Tam 2.429 2.489 43,60  
Yarım 1.181 1.211 19,40  
Çeyrek 593 606 9,90  
Gümüş.Ons 15,20 15,27 -0,17  
Gümüş Gr. 3,32 3,34 0,02  
B. Petrol 31,68 31,68 0,20  
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