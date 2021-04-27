***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
27.04.2021 16:49
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2020
Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/04/2021 27/04/2021 10317
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931325
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0460
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0674
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,38
|Açılış
|: 470,43
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2200
|8,2247
|% -0,56
|
|Euro
|9,9318
|9,9408
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,4163
|11,4736
|% -0,42
|
|Frank
|8,9717
|9,0258
|% -0,43
|
|Riyal
|2,1873
|2,1983
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,01
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,00
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DESA, FRIGO, ATLAS, SODSN, UMPAS
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17:59
KRSTL, RYGYO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında