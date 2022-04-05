***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıIşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHolding FaaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi543.635.945 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı52.504.146Beher Payın Alış Fiyatı0,83Toplam Tutar43.578.441,18Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)9,66Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)9,66Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)9,06Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,5İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)13,1Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)