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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

05.04.2022 09:17
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Holding Faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
543.635.945 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
52.504.146
Beher Payın Alış Fiyatı
0,83
Toplam Tutar
43.578.441,18
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
9,66
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
9,66
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
9,06
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,5
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
13,1
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
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BIST En Aktif Hisseler12:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.729.452 % 10,00  
ARMDA 85,90 2.455.537 % 9,99  
EKIZ 7,02 351.491 % 9,86  
IDEAS 22,72 30.126.390 % 7,98  
AKMGY 54,55 7.553.834 % 7,91  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 14,7161 14,7202 % 0,28  
Euro 16,1534 16,1619 % 0,29  
Sterlin 19,2792 19,3759 % 0,40  
Frank 15,8473 15,9428 % 0,39  
Riyal 3,9115 3,9311 % 0,23  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 -1,65  
Altın Gr. 913 913 0,64  
Cumhuriyet 6.047 6.139 12,00  
Tam 6.022 6.172 14,48  
Yarım 2.911 2.986 7,00  
Çeyrek 1.460 1.493 3,50  
Gümüş.Ons 24,65 24,69 0,12  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,08  
B. Petrol 109 109 1,57  
Seans Raporu 12:51
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