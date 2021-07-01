***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/06/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıÖzışık İnşaat ve Enerji A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusuİnşaat ve Taahhüt İşleriSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi306.241.007 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı20.000.000 TLBeher Pay Fiyatı0,50 TLToplam Tutar10.000.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)6,53Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)93,37Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)93,37Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,99İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,93Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıHMF Makine ve Servis San.ve Tic.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiDolaylı İştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık/Defter DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'muz 30.06.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de sahibi olduğumuz B grubu nama yazılı hisselerimizden 20.000.000 adet, 20.000.000 TL nominal bedelli kısmının, her türlü hak ve hukuk vecibeleri ile birlikte toplam 10.000.000 TL bedel karşılığında HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ve hisse satışıyla ilgili işlemlerin tamamlanmasına karar verildi.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945421BIST