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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

01.07.2021 14:04



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/06/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnşaat ve Taahhüt İşleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
306.241.007 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
20.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
0,50 TL
Toplam Tutar
10.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
6,53
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
93,37
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
93,37
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,99
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,93
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
HMF Makine ve Servis San.ve Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Dolaylı İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık/Defter Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

     Yönetim Kurulu'muz 30.06.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.
Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de sahibi olduğumuz B grubu  nama yazılı hisselerimizden 20.000.000 adet, 20.000.000 TL nominal bedelli  kısmının, her türlü hak  ve hukuk vecibeleri ile birlikte toplam 10.000.000  TL  bedel  karşılığında  HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine ve hisse satışıyla ilgili  işlemlerin tamamlanmasına karar verildi.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945421


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.844,20 4.589.881 % 9,99  
GEDIK 8,72 19.659.775 % 9,96  
INVEO 130,30 6.876.843 % 9,96  
SELVA 4,89 21.300.825 % 9,89  
PEKGY 1,09 44.239.060 % 9,00  
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Sterlin 11,9266 11,9864 % -0,59  
Frank 9,3489 9,4053 % -0,17  
Riyal 2,3097 2,3213 % -0,12  
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13:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 7,16  
Altın Gr. 496 496 0,84  
Cumhuriyet 3.284 3.334 29,00  
Tam 3.268 3.350 29,20  
Yarım 1.580 1.621 14,12  
Çeyrek 792 810 7,07  
Gümüş.Ons 26,26 26,29 0,14  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,01  
B. Petrol 75,96 75,96 1,35  
Seans Raporu 13:57
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