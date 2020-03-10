***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 237.000.000 -21.202 -25.700.000 11.677.210 -65.169.290 12.406.320 -2.903.619 292.377 -51.232.596 -35.558.603 80.790.597 17.084.546 97.875.143Transferler-191.158 -35.367.445 35.558.603 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 -1.963.318 -1.253.402 -25.530.350 -28.747.070 -6.666.321 -35.413.391Sermaye Arttırımı0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)19 21.202 -1.221.346 8.104.018 72.033.652 -16.358.164 55.675.488Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 0 0 0 0 -1.116 0 2.589.076 2.587.960 206.596 2.794.556Dönem Sonu Bakiyeler19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796Transferler-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 -1.592.290 -18.245.084 6.384.108 458.798 6.842.906Dönem Sonu Bakiyeler19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.724.552 -78.670.715Dönem Karı (Zararı)-21.061.705 -31.899.579Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-21.061.705 -31.899.579Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.689.645 48.295.322Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 8.345.072 7.045.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 1.092.232 -3.008.557Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 3.976.152 -1.149.694Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24 9.651.404 25.447.667Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15.258.843 16.565.065İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 15.258.843 16.565.065Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -634.058 -8.338.511Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 0 11.733.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.148.960 -95.066.458Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -38.196.732 -21.288.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.942.159 10.336.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 39.730.767 -64.241.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 2.386.514 -156.697Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -23.032.991 -223.754Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 14.905.641 -19.492.426Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.478.980 -78.670.715Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.754.428 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.117.864 5.853.979Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri19 0 1.647.440Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.457.660 21.116.134Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.575.524 -16.909.595FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.847.322 70.827.853Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 59.907.365Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri19 59.907.365Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 -6.847.322 10.920.488YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)759.366 -1.988.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)759.366 -1.988.883DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.343.431 3.332.314DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.102.797 1.343.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.102.797 1.343.431Ticari Alacaklar37.333.178 35.391.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,9 0 868.755İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 37.333.178 34.522.264Diğer Alacaklar93.828.222 130.566.040İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 93.684.647 127.972.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 143.575 2.593.569Stoklar11 21.481.414 23.867.928Peşin Ödenmiş Giderler406.125 1.131.748İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 406.125 1.131.748Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 201.803 14.130Diğer Dönen Varlıklar14 1.030.675 490.194ARA TOPLAM156.384.214 192.804.490TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR156.384.214 192.804.490DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 59.612.902 21.416.170Diğer Alacaklar334 2.995.816İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 0 2.995.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 7.741.048 22.999.891Maddi Duran Varlıklar15 123.102.086 94.402.058Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 60.785 129.061Ertelenmiş Vergi Varlığı27 0 482.384TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.517.155 142.425.380TOPLAM VARLIKLAR346.901.369 335.229.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 43.142.847 32.855.865Ticari Borçlar26.005.967 49.038.958İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 116.869 2.466.925İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 25.889.098 46.572.033Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.500.774 2.176.152Diğer Borçlar62.806.996 39.218.182İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 62.804.039 39.209.597İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.957 8.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)786.535 755.203İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 786.535 755.203Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 949.592Kısa Vadeli Karşılıklar3.416.716 3.302.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 3.416.716 3.302.586Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.419.477 1.757.027ARA TOPLAM141.079.312 130.053.565TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.079.312 130.053.565UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 61.582.061 74.740.213Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 50.173Uzun Vadeli Karşılıklar12.431.647 9.454.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 12.431.647 9.454.123Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 4.033.647 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER78.047.355 84.244.509TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER219.126.667 214.298.074ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.049.247 126.665.139Ödenmiş Sermaye19 237.000.000 237.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 10.455.864 10.455.864Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -23.687.474 -23.687.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28.651.410 4.273.888Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28.651.410 4.273.888Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 34.046.232 8.076.420Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -5.394.822 -3.802.532Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 60.158 60.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -101.185.627 -75.906.947Net Dönem Karı veya Zararı28 -18.245.084 -25.530.350Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 -5.274.545 -5.733.343TOPLAM ÖZKAYNAKLAR127.774.702 120.931.796TOPLAM KAYNAKLAR346.901.369 335.229.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 145.340.024 141.209.515Satışların Maliyeti20 -134.560.596 -120.115.896TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.779.428 21.093.619BRÜT KAR (ZARAR)10.779.428 21.093.619Genel Yönetim Giderleri22 -9.704.366 -10.164.705Pazarlama Giderleri22 -8.313.778 -7.976.097Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 8.664.068 14.937.310Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -8.238.291 -16.486.735ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.812.939 1.403.392Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 13.505.599 21.031.724Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.357 -12.745Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -9.144.888 -25.650.601FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.453.585 -3.228.230Finansman Gelirleri25 16.344.708 28.565.913Finansman Giderleri25 -34.952.828 -57.237.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.061.705 -31.899.579Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-296.795 -274.685Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -804.836 -961.187Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 508.041 686.502SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.358.500 -32.174.264DÖNEM KARI (ZARARI)-21.358.500 -32.174.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 -3.113.416 -6.643.914Ana Ortaklık Payları28 -18.245.084 -25.530.350Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 -0,07700000 -0,10800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.201.406 -3.239.127Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 35.224.902 -1.239.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -1.999.424 -1.588.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.024.072 -411.684Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi23 -5.423.957 -729.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 399.885 317.664Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.201.406 -3.239.127TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.842.906 -35.413.391Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 458.798 -6.666.321Ana Ortaklık Payları28 6.384.108 -28.747.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826515BIST