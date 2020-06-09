***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:37
60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
0 0 0 -251.670 0 0 -25.278.680 25.530.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 0 0 0 0 585.543 0 0 12.378.866 12.964.409 -810.807 12.153.602
Dönem Sonu Bakiyeler
18 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -3.216.989 60.158 -101.185.627 12.378.866 139.629.548 -6.544.150 133.085.398
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702
Transferler
-706.531 -17.538.553 18.245.084 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 193.619 4.431.218 4.624.837 -797.284 3.827.553
Sermaye Arttırımı
237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129
Dönem Sonu Bakiyeler
19 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.201.203 60.158 -118.724.180 4.431.218 377.167.213 -6.071.829 371.095.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.526.762 -4.602.687
Dönem Karı (Zararı)
3.060.019 11.754.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.060.019 11.754.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.387.809 11.926.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 3.444.200 1.904.470
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 1.030.786 1.119.187
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 4.483.842 -3.171.626
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 -5.533.885 5.871.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13.339 6.203.554
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 13.339 6.203.554
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.473 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.974.590 -27.334.760
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 311.029 -52.089.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -15.292.521 4.516.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -666.147 31.886.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -899.433 3.295.582
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.161.790 -12.547.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -5.589.308 -2.396.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.526.762 -3.652.877
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -949.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.974.879 -899.120
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 50.473 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.025.352 -899.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.310.055 6.358.532
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.493.129 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 239.493.129 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -105.183.074 6.358.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
121.808.414 856.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
121.808.414 856.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.102.797 1.343.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 123.911.211 2.200.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 123.911.211 2.102.797
Ticari Alacaklar
52.625.699 37.333.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 52.625.699 37.333.178
Diğer Alacaklar
93.826.497 93.828.222
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,10 93.675.296 93.684.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 151.201 143.575
Stoklar
11 22.380.847 21.481.414
Peşin Ödenmiş Giderler
1.453.090 406.125
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.453.090 406.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 345.514 201.803
Diğer Dönen Varlıklar
14 507.871 1.030.675
ARA TOPLAM
295.050.729 156.384.214
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.050.729 156.384.214
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 59.301.873 59.612.902
Diğer Alacaklar
334 334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 334 334
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 7.727.709 7.741.048
Maddi Duran Varlıklar
121.678.198 123.102.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
65.825 60.785
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.773.939 190.517.155
TOPLAM VARLIKLAR
483.824.668 346.901.369
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.025.676 43.142.847
Ticari Borçlar
31.167.757 26.005.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,9 171.250 116.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 30.996.507 25.889.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.459.223 2.500.774
Diğer Borçlar
51.354.712 62.806.996
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,10 51.351.755 62.804.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 2.957 2.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.615.083 786.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.615.083 786.535
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.417.237 3.416.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.417.237 3.416.716
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 961.572 2.419.477
ARA TOPLAM
96.001.260 141.079.312
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.001.260 141.079.312
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 61.582.061
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.215.453 12.431.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 13.215.453 12.431.647
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.512.571 4.033.647
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.728.024 78.047.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.729.284 219.126.667
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
377.167.213 133.049.247
Ödenmiş Sermaye
18 474.000.000 237.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.948.993 10.455.864
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18 -23.687.474 -23.687.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.138.498 28.651.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.138.498 28.651.410
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 33.339.701 34.046.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -5.201.203 -5.394.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 60.158 60.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -118.724.180 -101.185.627
Net Dönem Karı veya Zararı
25 4.431.218 -18.245.084
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -6.071.829 -5.274.545
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
371.095.384 127.774.702
TOPLAM KAYNAKLAR
483.824.668 346.901.369
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 52.315.788 33.925.697
Satışların Maliyeti
19 -44.440.452 -34.187.814
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.875.336 -262.117
BRÜT KAR (ZARAR)
7.875.336 -262.117
Genel Yönetim Giderleri
-3.681.517 -2.205.190
Pazarlama Giderleri
-2.373.150 -1.949.969
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.202.946 3.365.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.462.079 -4.047.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.561.536 -5.098.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 50.473 26.913.101
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -311.024 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -13.339 -6.203.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.287.646 15.610.674
Finansman Gelirleri
22 8.176.765 8.072.049
Finansman Giderleri
22 -7.404.392 -11.927.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.060.019 11.754.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
570.367 -188.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -628.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 570.367 439.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.630.386 11.566.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.630.386 11.566.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -800.832 -812.365
Ana Ortaklık Payları
25 4.431.218 12.378.866
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,00900000 0,05200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
197.167 587.101
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 246.458 733.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.291 -146.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -49.291 -146.775
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.167 587.101
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.827.553 12.153.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -797.284 -810.807
Ana Ortaklık Payları
4.624.837 12.964.409
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850309
BIST