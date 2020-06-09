***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler0 0 0 -251.670 0 0 -25.278.680 25.530.350 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 0 0 0 0 585.543 0 0 12.378.866 12.964.409 -810.807 12.153.602Dönem Sonu Bakiyeler18 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -3.216.989 60.158 -101.185.627 12.378.866 139.629.548 -6.544.150 133.085.398Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702Transferler-706.531 -17.538.553 18.245.084 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 193.619 4.431.218 4.624.837 -797.284 3.827.553Sermaye Arttırımı237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129Dönem Sonu Bakiyeler19 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.201.203 60.158 -118.724.180 4.431.218 377.167.213 -6.071.829 371.095.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.526.762 -4.602.687Dönem Karı (Zararı)3.060.019 11.754.935Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.060.019 11.754.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.387.809 11.926.948Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.444.200 1.904.470Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 1.030.786 1.119.187Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 4.483.842 -3.171.626Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 -5.533.885 5.871.363Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13.339 6.203.554İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 13.339 6.203.554Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.473 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.974.590 -27.334.760Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 311.029 -52.089.129Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -15.292.521 4.516.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -666.147 31.886.803Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -899.433 3.295.582Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.161.790 -12.547.889Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -5.589.308 -2.396.556Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.526.762 -3.652.877Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 -949.810YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.974.879 -899.120Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 50.473 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -2.025.352 -899.120FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.310.055 6.358.532Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri239.493.129 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 239.493.129 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 -105.183.074 6.358.532YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)121.808.414 856.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)121.808.414 856.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.102.797 1.343.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 123.911.211 2.200.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 123.911.211 2.102.797Ticari Alacaklar52.625.699 37.333.178İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 52.625.699 37.333.178Diğer Alacaklar93.826.497 93.828.222İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 93.675.296 93.684.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 151.201 143.575Stoklar11 22.380.847 21.481.414Peşin Ödenmiş Giderler1.453.090 406.125İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.453.090 406.125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 345.514 201.803Diğer Dönen Varlıklar14 507.871 1.030.675ARA TOPLAM295.050.729 156.384.214TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR295.050.729 156.384.214DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 59.301.873 59.612.902Diğer Alacaklar334 334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 7.727.709 7.741.048Maddi Duran Varlıklar121.678.198 123.102.086Maddi Olmayan Duran Varlıklar65.825 60.785Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR188.773.939 190.517.155TOPLAM VARLIKLAR483.824.668 346.901.369KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.025.676 43.142.847Ticari Borçlar31.167.757 26.005.967İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 171.250 116.869İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 30.996.507 25.889.098Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.459.223 2.500.774Diğer Borçlar51.354.712 62.806.996İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 51.351.755 62.804.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.957 2.957Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.615.083 786.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.615.083 786.535Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.417.237 3.416.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.417.237 3.416.716Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 961.572 2.419.477ARA TOPLAM96.001.260 141.079.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.001.260 141.079.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 0 61.582.061Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar13.215.453 12.431.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 13.215.453 12.431.647Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.512.571 4.033.647TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.728.024 78.047.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER112.729.284 219.126.667ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar377.167.213 133.049.247Ödenmiş Sermaye18 474.000.000 237.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 12.948.993 10.455.864Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -23.687.474 -23.687.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28.138.498 28.651.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28.138.498 28.651.410Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 33.339.701 34.046.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -5.201.203 -5.394.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 60.158 60.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -118.724.180 -101.185.627Net Dönem Karı veya Zararı25 4.431.218 -18.245.084Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -6.071.829 -5.274.545TOPLAM ÖZKAYNAKLAR371.095.384 127.774.702TOPLAM KAYNAKLAR483.824.668 346.901.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 52.315.788 33.925.697Satışların Maliyeti19 -44.440.452 -34.187.814TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.875.336 -262.117BRÜT KAR (ZARAR)7.875.336 -262.117Genel Yönetim Giderleri-3.681.517 -2.205.190Pazarlama Giderleri-2.373.150 -1.949.969Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.202.946 3.365.710Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.462.079 -4.047.307ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.561.536 -5.098.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 50.473 26.913.101Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -311.024 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -13.339 -6.203.554FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.287.646 15.610.674Finansman Gelirleri22 8.176.765 8.072.049Finansman Giderleri22 -7.404.392 -11.927.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.060.019 11.754.935Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri570.367 -188.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -628.167Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 570.367 439.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.630.386 11.566.501DÖNEM KARI (ZARARI)3.630.386 11.566.501Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -800.832 -812.365Ana Ortaklık Payları25 4.431.218 12.378.866Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,00900000 0,05200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar197.167 587.101Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 246.458 733.876Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-49.291 -146.775Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -49.291 -146.775Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.167 587.101TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.827.553 12.153.602Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -797.284 -810.807Ana Ortaklık Payları4.624.837 12.964.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850309BIST