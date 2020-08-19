***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796Transferler-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -122.209 26.208.903 26.086.694 -1.143.854 24.942.840Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -3.924.741 60.158 -101.185.627 26.208.903 152.751.833 -6.877.197 145.874.636Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702Transferler-706.531 -17.538.553 18.245.084 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -454.584 54.475.834 54.021.250 -375.576 53.645.674Sermaye Arttırımı18 237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129Dönem Sonu Bakiyeler18 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.849.406 60.158 -118.724.180 54.475.834 426.563.626 -5.650.121 420.913.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.994.015 22.590.273Dönem Karı (Zararı)53.208.667 25.490.946Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)53.208.667 25.490.946Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-38.943.957 -23.216.059Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 6.981.838 3.819.238Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,17 1.189.928 1.119.697Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21,22 4.649.712 -233.089Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21,22 -12.504.695 7.588.982Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-39.603.701 -44.178.464Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -39.603.701 -44.178.464Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler396.115 8.667.577İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 396.115 8.667.577Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -53.154 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.258.725 21.854.887Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -7.275.146 -1.591.816Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -7.827.969 32.849.787Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -4.941.182 -2.687.121Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -5.357.928 -7.482.440Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -4.856.500 766.477Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.994.015 24.129.774Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 -1.539.501YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.393.750 -26.782.895Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları6 0 -25.328.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 65.513 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -3.459.263 -1.454.895FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.202.436 5.176.390Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri239.493.129 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 239.493.129 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 5.176.390Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-108.290.693 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -108.290.693 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.814.671 983.768NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.814.671 983.768DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.102.797 1.343.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 113.917.468 2.327.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 113.917.468 2.102.797Ticari Alacaklar44.608.324 37.333.178İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 44.608.324 37.333.178Diğer Alacaklar94.321.892 93.828.222İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 94.178.761 93.684.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 143.131 143.575Stoklar11 26.422.596 21.481.414Peşin Ödenmiş Giderler7.923.026 406.125İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 7.923.026 406.125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 365.220 201.803Diğer Dönen Varlıklar14 684.656 1.030.675ARA TOPLAM288.243.182 156.384.214TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR288.243.182 156.384.214DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 99.216.603 59.612.902Diğer Alacaklar334 334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 7.344.933 7.741.048Maddi Duran Varlıklar0 119.575.328 123.102.086Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 52.609 60.785Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR226.189.807 190.517.155TOPLAM VARLIKLAR514.432.989 346.901.369KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.083.927 43.142.847Ticari Borçlar20.648.039 26.005.967İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 457.501 116.869İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 20.190.538 25.889.098Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.876.313 2.500.774Diğer Borçlar41.411.517 62.806.996İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 41.407.391 62.804.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.126 2.957Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.229.022 786.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.229.022 786.535Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.419.031 3.416.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.419.031 3.416.716Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 4.635.735 2.419.477ARA TOPLAM76.303.584 141.079.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.303.584 141.079.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 0 61.582.061Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar14.188.509 12.431.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 14.188.509 12.431.647Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.027.391 4.033.647TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.215.900 78.047.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.519.484 219.126.667ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar426.563.626 133.049.247Ödenmiş Sermaye18 474.000.000 237.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 12.948.993 10.455.864Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -23.687.474 -23.687.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.490.295 28.651.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.490.295 28.651.410Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 33.339.701 34.046.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -5.849.406 -5.394.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 60.158 60.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -118.724.180 -101.185.627Net Dönem Karı veya Zararı25 54.475.834 -18.245.084Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -5.650.121 -5.274.545TOPLAM ÖZKAYNAKLAR420.913.505 127.774.702TOPLAM KAYNAKLAR514.432.989 346.901.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 96.737.164 77.331.140 44.421.376 43.405.443Satışların Maliyeti19 -80.494.148 -68.341.509 -36.053.696 -34.153.695TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.243.016 8.989.631 8.367.680 9.251.748BRÜT KAR (ZARAR)16.243.016 8.989.631 8.367.680 9.251.748Genel Yönetim Giderleri-7.329.234 -4.355.056 -3.647.717 -2.149.866Pazarlama Giderleri-4.413.764 -4.726.916 -2.040.614 -2.776.947Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 5.503.818 4.151.492 2.300.872 785.782Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -3.396.868 -4.764.330 -934.789 -717.023ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.606.968 -705.179 4.045.432 4.393.694Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 39.657.043 44.505.109 39.606.570 17.592.008Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 0 311.024 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -396.115 -8.667.577 -382.776 -2.464.023FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.867.896 35.132.353 43.580.250 19.521.679Finansman Gelirleri22 17.760.572 13.291.166 9.583.807 5.219.117Finansman Giderleri22 -10.419.801 -22.932.573 -3.015.409 -11.004.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.208.667 25.490.946 50.148.648 13.736.011Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri892.407 -376.137 322.040 -187.703Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -589.909 0 38.258Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 892.407 213.772 322.040 -225.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.101.074 25.114.809 50.470.688 13.548.308DÖNEM KARI (ZARARI)54.101.074 25.114.809 50.470.688 13.548.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -374.760 -1.094.094 426.072 -281.729Ana Ortaklık Payları25 54.475.834 26.208.903 50.044.616 13.830.037Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,11500000 0,11100000 0,21100000 0,05800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-455.400 -171.969 -652.567 -759.070Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -569.249 -214.961 -815.707 -948.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler113.849 42.992 163.140 189.767Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 113.849 42.992 163.140 189.767Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-455.400 -171.969 -652.567 -759.070TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.645.674 24.942.840 49.818.121 12.789.238Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -375.576 -1.143.854 421.708 -333.047Ana Ortaklık Payları54.021.250 26.086.694 49.396.413 13.122.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870033BIST