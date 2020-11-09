***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796Transferler-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -753.973 33.250.698 32.496.725 -1.181.727 31.314.998Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 7.824.750 -4.556.505 60.158 -101.185.627 33.250.698 159.161.864 -6.915.070 152.246.794Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702Transferler-706.531 -17.538.553 18.245.084 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25 -956.918 90.206.575 89.249.657 -797.911 88.451.746Sermaye Arttırımı18 237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129Dönem Sonu Bakiyeler18 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -6.351.740 60.158 -118.724.180 90.206.575 461.792.033 -6.072.456 455.719.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.712.620 28.027.532Dönem Karı (Zararı)88.219.910 32.785.911Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)88.219.910 32.785.911Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-66.040.988 -25.906.291Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 9.969.349 5.732.147Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,17 893.237 1.057.195Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21,22 4.851.197 1.558.154Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21,22 -34.548.841 6.204.431Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-47.690.320 -51.746.711Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -47.690.320 -51.746.711Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler719.760 11.762.848İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 719.760 11.762.848Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -235.370 -474.355İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.891.542 22.725.748Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -17.821.651 -1.594.535Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -22.746.912 35.973.405Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1 8,9 -1.589.059 -5.351.817Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 21.355.239 -7.249.221Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.712.620 29.605.368Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 -1.577.836YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.129.694 -27.213.149Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları6 0 -25.328.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 267.508 479.063Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -10.397.202 -2.364.212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.708.999 1.517.462Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri239.493.129 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 239.493.129 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 0 1.517.462Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-107.784.130 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -107.784.130 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.866.685 2.331.845NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.866.685 2.331.845DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.102.797 1.343.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 116.969.482 3.675.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 116.969.482 2.102.797Ticari Alacaklar55.154.829 37.333.178İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 22.690 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 55.132.139 37.333.178Diğer Alacaklar95.428.227 93.828.222İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 95.040.464 93.684.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 387.763 143.575Stoklar11 29.570.573 21.481.414Peşin Ödenmiş Giderler19.924.710 406.125İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 339.601 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 19.585.109 406.125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 363.599 201.803Diğer Dönen Varlıklar14 2.497.201 1.030.675ARA TOPLAM319.908.621 156.384.214TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR319.908.621 156.384.214DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 107.303.222 59.612.902Diğer Alacaklar334 334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 7.021.288 7.741.048Maddi Duran Varlıklar0 123.521.708 123.102.086Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 36.878 60.785Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR237.883.430 190.517.155TOPLAM VARLIKLAR557.792.051 346.901.369KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.791.975 43.142.847Ticari Borçlar24.416.908 26.005.967İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 168.746 116.869İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 24.248.162 25.889.098Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.685.620 2.500.774Diğer Borçlar40.740.015 62.806.996İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 40.735.889 62.804.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.126 2.957Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.283.531 786.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.283.531 786.535Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.339.665 3.416.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.339.665 3.416.716Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 6.611.014 2.419.477ARA TOPLAM84.868.728 141.079.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.868.728 141.079.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 0 61.582.061Uzun Vadeli Karşılıklar14.603.310 12.431.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 14.603.310 12.431.647Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 2.600.436 4.033.647TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.203.746 78.047.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER102.072.474 219.126.667ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar461.792.033 133.049.247Ödenmiş Sermaye18 474.000.000 237.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 12.948.993 10.455.864Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -23.687.474 -23.687.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.987.961 28.651.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.987.961 28.651.410Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 33.339.701 34.046.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -6.351.740 -5.394.822Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 60.158 60.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -118.724.180 -101.185.627Net Dönem Karı veya Zararı25 90.206.575 -18.245.084Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -6.072.456 -5.274.545TOPLAM ÖZKAYNAKLAR455.719.577 127.774.702TOPLAM KAYNAKLAR557.792.051 346.901.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 141.407.124 115.727.271 44.669.960 38.396.131Satışların Maliyeti19 -117.424.653 -105.411.082 -36.930.505 -37.069.573TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.982.471 10.316.189 7.739.455 1.326.558BRÜT KAR (ZARAR)23.982.471 10.316.189 7.739.455 1.326.558Genel Yönetim Giderleri-12.002.655 -6.616.411 -4.673.421 -2.261.355Pazarlama Giderleri-6.309.742 -6.745.321 -1.895.978 -2.018.405Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 12.582.423 4.572.729 7.078.605 421.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -6.272.377 -4.228.676 -2.875.509 535.654ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.980.120 -2.701.490 5.373.152 -1.996.311Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 47.925.887 52.223.876 8.268.844 7.718.767Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -1.358 0 -1.358Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -719.760 -5.648.893 -323.645 3.018.684FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.186.247 43.872.135 13.318.351 8.739.782Finansman Gelirleri22 40.470.558 17.702.348 22.709.986 4.411.182Finansman Giderleri22 -11.436.895 -28.788.572 -1.017.094 -5.855.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)88.219.910 32.785.911 35.011.243 7.294.965Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.192.936 -664.919 300.529 -288.782Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -993.048 0 -403.139Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.192.936 328.129 300.529 114.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)89.412.846 32.120.992 35.311.772 7.006.183DÖNEM KARI (ZARARI)89.412.846 32.120.992 35.311.772 7.006.183Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -793.729 -1.129.706 -418.969 -35.612Ana Ortaklık Payları25 90.206.575 33.250.698 35.730.741 7.041.795Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,19000000 0,14000000 0,15100000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-961.100 -805.994 -505.700 -634.025Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -1.201.375 -1.007.492 -632.126 -792.531Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler240.275 201.498 126.426 158.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 240.275 201.498 126.426 158.506Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-961.100 -805.994 -505.700 -634.025TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.451.746 31.314.998 34.806.072 6.372.158Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -797.911 -1.181.727 -422.335 -37.873Ana Ortaklık Payları89.249.657 32.496.725 35.228.407 6.410.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887444BIST