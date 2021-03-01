***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 8.076.420 -3.802.532 0 60.158 -75.906.947 -25.530.350 126.665.139 -5.733.343 120.931.796Transferler-251.670 -25.278.680 25.530.350 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 26.221.482 -1.592.290 -18.245.084 6.384.108 458.798 6.842.906Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)19 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 0 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 237.000.000 0 0 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 0 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702Transferler-828.498 -17.416.586 18.245.084 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 -1.354.870 134.606.205 39.893.279 173.144.614 175.945 173.320.559Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış19 3.215.867 -18.265 -10.567.885 -7.370.283 7.370.283 0Dönem Sonu Bakiyeler19 474.000.000 0 0 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 134.606.205 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.658.362 8.724.552Dönem Karı (Zararı)31.546.868 -21.061.705Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.546.868 -21.061.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.561.546 18.706.958Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 12.378.599 8.345.072Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17,18 1.054.471 1.092.232Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24,25 5.140.205 3.976.152Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler24,25 -33.758.261 9.651.404Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24 0 -12.868.732Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler21.128.920 9.144.888İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 21.128.920 9.144.888Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -382.388 -634.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.373.572 12.833.727Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)13 -51.500.200 -19.214.045Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -23.619.021 -1.942.159Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 24.916.656 39.730.767Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -16.832.051 2.386.514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 8.784.353 -23.032.991Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 8.876.691 14.905.641Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.265.158 10.478.980Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -393.204 -1.754.428YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.725.593 -1.117.864Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 414.526 1.457.660Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -32.140.119 -2.575.524FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.628.016 -6.847.322Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 239.493.129 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 -109.865.113 -6.847.322YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.244.061 759.366NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)85.244.061 759.366DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.102.797 1.343.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 87.346.858 2.102.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 87.346.858 2.102.797Ticari Alacaklar60.952.199 37.333.178İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 85.309 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 60.866.890 37.333.178Diğer Alacaklar44.524.774 93.828.222İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,10 44.381.643 93.684.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 143.131 143.575Stoklar11 38.313.465 21.481.414Peşin Ödenmiş Giderler2.633.561 406.125İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.633.561 406.125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 150.117 201.803Diğer Dönen Varlıklar14 806.969 1.030.675ARA TOPLAM234.727.943 156.384.214TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR234.727.943 156.384.214DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 227.952.986 59.612.902Diğer Alacaklar334 334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 38.112.328 7.741.048Maddi Duran Varlıklar15 142.864.562 123.102.086Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 27.691 60.785Peşin Ödenmiş Giderler12 22.434.748 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR431.392.649 190.517.155TOPLAM VARLIKLAR666.120.592 346.901.369KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 0 43.142.847Ticari Borçlar34.790.320 26.005.967İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,9 1.399.103 116.869İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 33.391.217 25.889.098Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.983.572 2.500.774Diğer Borçlar36.860.959 62.806.996İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,10 36.856.833 62.804.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.126 2.957Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.250.592 786.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.250.592 786.535Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.363.195 3.416.716Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 3.363.195 3.416.716Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.537.089 2.419.477ARA TOPLAM81.785.727 141.079.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.785.727 141.079.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 0 61.582.061Uzun Vadeli Karşılıklar15.234.151 12.431.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 15.234.151 12.431.647Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 28.512.324 4.033.647TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.746.475 78.047.355TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER125.532.202 219.126.667ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar538.316.707 133.049.247Ödenmiş Sermaye19 474.000.000 237.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 12.948.993 10.455.864Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 -23.687.474 -23.687.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29.665.644 28.651.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.665.644 28.651.410Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 36.433.601 34.046.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -6.767.957 -5.394.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)134.606.205 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)134.606.205 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)6,19 134.606.205 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 60.158 60.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -129.170.098 -101.185.627Net Dönem Karı veya Zararı28 39.893.279 -18.245.084Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 2.271.683 -5.274.545TOPLAM ÖZKAYNAKLAR540.588.390 127.774.702TOPLAM KAYNAKLAR666.120.592 346.901.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 202.781.785 145.340.024Satışların Maliyeti20 -160.064.276 -134.560.596TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.717.509 10.779.428BRÜT KAR (ZARAR)42.717.509 10.779.428Genel Yönetim Giderleri22 -17.358.409 -9.704.366Pazarlama Giderleri22 -9.313.318 -8.313.778Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 20.766.922 8.664.068Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -12.322.119 -8.238.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.490.585 -6.812.939Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 382.747 13.505.599Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -1.357Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -21.128.920 -9.144.888FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.744.412 -2.453.585Finansman Gelirleri25 45.443.030 16.344.708Finansman Giderleri25 -17.640.574 -34.952.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.546.868 -21.061.705Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.457.234 -296.795Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -393.204 -804.836Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 8.850.438 508.041SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.004.102 -21.358.500DÖNEM KARI (ZARARI)40.004.102 -21.358.500Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 110.823 -3.113.416Ana Ortaklık Payları28 39.893.279 -18.245.084Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,08400000 -0,07700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.355.610 28.201.406Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15,26 0 35.224.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18,26 -1.694.512 -1.999.424Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler338.902 -5.024.072Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi26,27 0 -5.423.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26,27 338.902 399.885Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar134.672.067 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)168.340.084 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)6,19 168.340.084 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.668.017 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26,27 -33.668.017 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)133.316.457 28.201.406TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)173.320.559 6.842.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 175.945 458.798Ana Ortaklık Payları173.144.614 6.384.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914327BIST