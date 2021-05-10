***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 237.000.000 10.455.864 -23.687.474 34.046.232 -5.394.822 60.158 -101.185.627 -18.245.084 133.049.247 -5.274.545 127.774.702Transferler0 0 0 -706.531 0 0 -17.538.553 18.245.084 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 0 0 0 193.619 0 0 4.431.218 4.624.837 -797.284 3.827.553Sermaye Arttırımı17 237.000.000 2.493.129 239.493.129 239.493.129Dönem Sonu Bakiyeler17 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 33.339.701 -5.201.203 60.158 -118.724.180 4.431.218 377.167.213 -6.071.829 371.095.384Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 474.000.000 12.948.993 -23.687.474 36.433.601 -6.767.957 60.158 -129.170.098 39.893.279 538.316.707 2.271.683 540.588.390Transferler-3.806.038 43.699.317 -39.893.279 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 -14.933 88.443.157 49.653.408 9.251 49.662.659Sermaye Arttırımı17 317.000.000 843.015 317.843.015 317.843.015Dönem Sonu Bakiyeler17 791.000.000 13.792.008 -23.687.474 32.627.563 -6.782.890 60.158 -85.470.781 88.443.157 905.813.130 2.280.934 908.094.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.705.395 -10.526.762Dönem Karı (Zararı)65.529.766 3.060.019Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)65.529.766 3.060.019Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-48.603.101 3.387.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.208.873 3.444.200Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15,16 1.636.256 1.030.786Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 -54.432 4.483.842Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20,21 -33.380.564 -5.533.885Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-20.014.844 13.339İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 -20.014.844 13.339Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.610 -50.473İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.778.730 -16.974.590Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 311.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -22.092.319 -15.292.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,9 -1.904.058 -666.147Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 8.385.067 -899.433Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 -3.040.654 5.161.790Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,9 41.430.694 -5.589.308Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.705.395 -10.526.762Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.002.693 -1.974.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 50.473Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -30.002.693 -2.025.352FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI317.897.447 134.310.055Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri317.843.015 239.493.129Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 317.843.015 239.493.129İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri54.432 -105.183.074YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)327.600.149 121.808.414NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)327.600.149 121.808.414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 87.346.858 2.102.797DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 414.947.007 123.911.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 414.947.007 87.346.858Ticari Alacaklar83.044.518 60.952.199İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 26.211 85.309İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 83.018.307 60.866.890Diğer Alacaklar45.861.646 44.524.774İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7,9 45.674.594 44.381.643İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 187.052 143.131Stoklar10 29.928.398 38.313.465Peşin Ödenmiş Giderler3.008.136 2.633.561İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.008.136 2.633.561Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 553.591 150.117Diğer Dönen Varlıklar13 1.609.015 806.969ARA TOPLAM578.952.311 234.727.943TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR578.952.311 234.727.943DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 179.460.751 227.952.986Diğer Alacaklar334 334İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 334 334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 58.127.172 38.112.328Maddi Duran Varlıklar169.665.637 142.864.562Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.826 27.691Peşin Ödenmiş Giderler21.421.839 22.434.748İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 21.421.839 22.434.748Ertelenmiş Vergi Varlığı23 4.131.321 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR432.825.880 431.392.649TOPLAM VARLIKLAR1.011.778.191 666.120.592KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar31.749.666 34.790.320İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,8 627.648 1.399.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 31.122.018 33.391.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.346.651 2.983.572Diğer Borçlar37.551.260 36.860.959İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,9 37.546.665 36.856.833İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.595 4.126Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.723.348 2.250.592İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.723.348 2.250.592Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.504.390 3.363.195Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.504.390 3.363.195Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.061.084 1.537.089ARA TOPLAM86.936.399 81.785.727TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.936.399 81.785.727UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16.747.728 15.234.151Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 16.747.728 15.234.151Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 28.512.324TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.747.728 43.746.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER103.684.127 125.532.202ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar905.813.130 538.316.707Ödenmiş Sermaye17 791.000.000 474.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 13.792.008 12.948.993Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 -23.687.474 -23.687.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.844.673 29.665.644Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.844.673 29.665.644Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 32.627.563 36.433.601Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -6.782.890 -6.767.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.831.389 134.606.205Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)95.831.389 134.606.205Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)6,17 95.831.389 134.606.205Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 60.158 60.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -85.470.781 -129.170.098Net Dönem Karı veya Zararı24 88.443.157 39.893.279Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 2.280.934 2.271.683TOPLAM ÖZKAYNAKLAR908.094.064 540.588.390TOPLAM KAYNAKLAR1.011.778.191 666.120.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 83.044.510 52.315.788Satışların Maliyeti18 -66.611.464 -44.440.452TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.433.046 7.875.336BRÜT KAR (ZARAR)16.433.046 7.875.336Genel Yönetim Giderleri-4.765.375 -3.681.517Pazarlama Giderleri-3.603.235 -2.373.150Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 11.274.434 3.202.946Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -7.054.818 -2.462.079ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.284.052 2.561.536Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 201 50.473Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.610 -311.024Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 20.014.844 -13.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.297.487 2.287.646Finansman Gelirleri21 35.838.155 8.176.765Finansman Giderleri21 -2.605.876 -7.404.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.529.766 3.060.019Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22.941.495 570.367Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 22.941.495 570.367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)88.471.261 3.630.386DÖNEM KARI (ZARARI)88.471.261 3.630.386Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 28.104 -800.832Ana Ortaklık Payları24 88.443.157 4.431.218Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,11200000 0,00900000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.814 197.167Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -18.517 246.458Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.703 -49.291Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 3.703 -49.291Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-38.793.788 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-48.492.235 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)6,17 -48.492.235 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.698.447 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 9.698.447 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.808.602 197.167TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.662.659 3.827.553Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 9.251 -797.284Ana Ortaklık Payları49.653.408 4.624.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935931BIST